Мертенс и Соболенко впервые выиграли US Оpen в женском парном разряде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс стали победительницами Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В финальном матче Соболенко и Мертенс, посеянные под четвёртым номером, обыграли восьмую пару соревнований, белоруску Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти, со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Соболенко и Мертенс пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку на двоих и реализовали все 4 созданных брейк-пойнта. Азаренко и Барти подали 2 эйса, один раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 8.

Мертенс и Соболенко впервые выиграли турнир «Большого шлема» в женском парном разряде. Ранее высшим достижением Мертенс в парном разряде на US Оpen был выход в четвертьфинал в 2018 году, Соболенко добралась тогда до третьего круга.