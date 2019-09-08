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Мертенс и Соболенко впервые выиграли US Оpen в женском парном разряде

Мертенс и Соболенко впервые выиграли US Оpen в женском парном разряде
Теннис / US Open 2019 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс стали победительницами Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В финальном матче Соболенко и Мертенс, посеянные под четвёртым номером, обыграли восьмую пару соревнований, белоруску Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти, со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Соболенко и Мертенс пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку на двоих и реализовали все 4 созданных брейк-пойнта. Азаренко и Барти подали 2 эйса, один раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 8.

Мертенс и Соболенко впервые выиграли турнир «Большого шлема» в женском парном разряде. Ранее высшим достижением Мертенс в парном разряде на US Оpen был выход в четвертьфинал в 2018 году, Соболенко добралась тогда до третьего круга.

US Open — парный разряд (ж). Финал
08 сентября 2019, воскресенье. 20:05 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
В. Азаренко Э. Барти
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
5 		5  
7 		7  
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
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