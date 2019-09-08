Медведев — о финале US Open: выиграть — это мечта, которая может воплотиться

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что значит для него выход в финал US Open.
«Само собой, это то, для чего мы работаем всю жизнь. Ты и мечтать не можешь о том, что когда-то это случится с тобой, что твоё имя объявят на „Артур Эш Стэдиум“ перед финалом US Open. Для меня это просто всё. Выиграть турнир «Большого шлема» — это мечта, которая может воплотиться в жизнь», — сказал Медведев в эфире ESPN.
В финале Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде Медведев (5) сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Поединок начнётся на Арене Артура Эша не ранее 23:00 мск.
Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).
Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.
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