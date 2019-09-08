Надаль — о финале с Медведевым: ожидать простого матча нельзя

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата США с россиянином Даниилом Медведевым перед выходом на корт.



«Мы с Медведевым играем в финале US Open, так что ожидать простого матча нельзя. Он показывает невероятный теннис, выиграл столько матчей в этом году, провёл потрясающее лето. Знаю, что должен показать свой лучший теннис, и надеюсь, что у меня это получится», — сказал Надаль в эфире ESPN.

Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).

Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.