Медведев — о финале с Надалем: играть с таким великим чемпионом — удовольствие

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем перед выходом на корт.

«Рафа на дарит простые очки, так что я должен сражаться на корте, отдавать всего себя без остатка. Играть с таким великим чемпионом — это удовольствие, особенно в финале US Open.

Как готовился к первому финалу на таком уровне? Пытался следовать своему привычному графику, сохранять спокойствие, насколько это возможно. Мне просто нужно показать свой лучший теннис. Тогда мы увидим хороший матч и узнаем победителя", — сказал Медведев в эфире ESPN.

Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).

Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.