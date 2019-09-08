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Тренер Медведева: есть много различных тактик для победы над Надалем

Тренер Медведева: есть много различных тактик для победы над Надалем
Теннис / US Open 2019 0

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара поделился ожиданиями от матча своего подопечного со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата США.

«Что изменилось по сравнению с прошлыми финалами? Конечно, это один из крупнейших турниров, здесь всё более крупное, у всего выше стоимость. И всё же реальной разницы нет: нам по-прежнему нужно показать прекрасную игру, чтобы победить.

Что Медведеву нужно сделать иначе по сравнению с прошлым матчем с Надалем? Во-первых, он должен быть готов к гораздо более продолжительной борьбе. Это один из ключевых моментов, хотя есть много различных тактик для победы над Рафой и для того, чтобы оказать на него большее давление. Понятно, что при длительной борьбе будет очень сложно", — сказал Сервара в эфире ESPN.

Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).

Перед US Open Медведев сыграл в трёх финалах подряд и стал победителем «Мастерса» в Цинциннати.

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