Медведев — Надаль: телеканал США назвал особые умения и слабые места теннисистов

Американский телеканал ESPN представил профили российского теннисиста Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля перед финалом Открытого чемпионата США. Шесть умений (форхенд, бэкхенд, подача, приём, игра у сетки и движение) оценены по трёхбалльной системе. По всем пунктам оба соперника получили по два или три балла. У испанца выделено одно слабое место – приём, у россиянина на два балла оценены три позиции – форхенд, подача и игра у сетки. При этом обоим присвоили особые умения. Медведев известен тем, что может заряжаться от фанатов, а Надаль всегда работает на пределе.

Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).

Перед US Open Медведев сыграл в трёх финалах подряд и стал победителем «Мастерса» в Цинциннати.