Тренер Надаля — о первом сете: Рафа забывает делать то, что делает лучше всего

Тренер второй ракетки мира, испанского теннисиста Рафаэля Надаля, Карлос Мойя подвёл итог первого сета финала Открытого чемпионата США между своим подопечным и россиянином Даниилом Медведевым. Россиянин сделал брейк в начале партии, но Надаль вернул свою подачу, а в концовке снова взял подачу Медведева – 7:5.
«У Медведева были шансы сделать новый брейк, склонить чашу весов в сете в свою пользу. Думаю, матч слишком тактический. Рафа забывает делать то, что он делает лучше всего. Но в последней паре геймов он был более агрессивен, стремился завершить розыгрыш своим ударом, шёл к сетке. Думаю, это для него хорошо. Что касается низкого процента попаданий Рафы с первой подачи в начале сета, я думаю, это связано с излишней спешкой. Ему следует быть спокойным. Думаю, сейчас с этим у него будет лучше», — сказал Мойя в эфире ESPN.
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