Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тренер Надаля — о первом сете: Рафа забывает делать то, что делает лучше всего

Тренер Надаля — о первом сете: Рафа забывает делать то, что делает лучше всего
Теннис / US Open 2019 0

Тренер второй ракетки мира, испанского теннисиста Рафаэля Надаля, Карлос Мойя подвёл итог первого сета финала Открытого чемпионата США между своим подопечным и россиянином Даниилом Медведевым. Россиянин сделал брейк в начале партии, но Надаль вернул свою подачу, а в концовке снова взял подачу Медведева – 7:5.

«У Медведева были шансы сделать новый брейк, склонить чашу весов в сете в свою пользу. Думаю, матч слишком тактический. Рафа забывает делать то, что он делает лучше всего. Но в последней паре геймов он был более агрессивен, стремился завершить розыгрыш своим ударом, шёл к сетке. Думаю, это для него хорошо. Что касается низкого процента попаданий Рафы с первой подачи в начале сета, я думаю, это связано с излишней спешкой. Ему следует быть спокойным. Думаю, сейчас с этим у него будет лучше», — сказал Мойя в эфире ESPN.

US Open-2019, финал. Медведев уступает Надалю 0-2 по сетам. LIVE
Россиянин Даниил Медведев бьётся за титул US Open-2019. Его соперник по финалу – 18-кратный обладатель «Шлемов» Рафаэль Надаль. Смотрите!
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент