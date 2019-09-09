Видео: эмоции Надаля после победы над Медведевым в финале US Open

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал чемпионом Открытого чемпионата США, одолев в титульном поединке россиянина Даниила Медведева в пяти сетах со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. После окончания матча испанец не cмог сдержать эмоции и обессиленно рухнул на корт.

Также Надаль расплакался, когда перед награждением на табло показали видео всех 19 его побед на турнирах «Большого шлема».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» US Open.

Встреча продолжалась 4 часа 50 минут. Медведев сделал 14 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля 5 подач навылет, 5 двойных ошибок, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 21.

Чемпионат вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Даниил Медведев – Рафаэль Надаль на US Open.