Медведев: в третьем сете подумал, что минут через 20 мне уже говорить речь

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финальном матче US Open со второй ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.
«В первую очередь хочу поздравить Рафу с его 19 титулами, всё что ты сделал для тенниса – это неповторимо. Это большое дело.
В третьем сете я подумал, что минут через 20 мне уже говорить речь, но у меня пошла игра и дело затянулось на 5 сетов. Хочу сказать болельщикам, что я, наверное, пошёл не тем путём по отношению к вам. Хочу перед вами извиниться. Я уже говорил это по ходу турнира с негативным оттенком, а теперь скажу то же самое в хорошем смысле — вы мне придавали электрический заряд и заставляли играть дальше. Хочу поблагодарить свою команду, всех болельщиков, моих родителей. Может я что-то и забыл сказать ещё, но я всегда буду помнить этот момент.», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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