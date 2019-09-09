Надаль — Медведеву: ты был достоин победы

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финальном матче US Open.
«Первое, что бы я хотел сказать после этого потрясающего матча, прекрасная игра, которую показал сегодня Даниил. Он уже 4-й в мире – это потрясающий прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы.
Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый для меня. Хочу всех поблагодарить. Это великолепный стадион и выступать перед такими замечательными зрителями – это что-то непередаваемое.
Вы видели сколько нервов, один из самых напряжённых матчей. Как я проиграл в пятом сете при 5:2. Извините, я очень эмоционален. Хочу поблагодарить всех организаторов турнира, всех кто был вокруг нас и помогал нам. Хотел бы ещё вспомнить про Карима Алами, он был директором турнира, мои мысли с его семьёй. И хотел бы поблагодарить свою команду, свою семью, и надеюсь, что увижусь с вами в следующем году», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.
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