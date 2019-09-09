Впервые за 10 лет Надаль победил в пятисетовом финале турнира «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший Даниила Медведева в финале US Open, провёл свой шестой в карьере пятисетовый финальный матч турнира «Большого шлема». В решающем напряженном матче Открытого чемпионата США Надаль добился победы со счётом — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
После этой игры количество побед и проигрышей Надаля в пятисетовых финалах турниров «Большого шлема» стало равным 3-3.
В 2009 году Рафаэль в последний раз победил в финале «Большого шлема» из пяти сетов, когда в решающем матче Australian Open разгромил швейцарца Роджера Федерера — 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2. Затем Надаль играл ещё два пятисетовых финала на турнирах Australian Open 2012 и 2017 года, но каждый раз проигрывал сербу Новаку Джоковичу.
Теперь же Рафаэль победил и стал четырёхкратным чемпионом Открытого чемпионата США и 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».
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