Медведев заработал на US Open $ 1,9 млн

Российский теннисист Даниил Медведев, проиграв в финале US Open 2019 испанцу Рафаэлю Надалю, заработал по итогам турнира в качестве призовых $ 1,9 млн. Надаль, как победитель турнира, заработал $ 3,85 млн, сообщает пресс-служба US Open.



В свою очередь, болгарин Григор Димитров и итальянец Маттео Берреттини, добравшиеся до полуфинальных матчей, получат по $ 960 тысяч. Общий размер призовых на US Open составил более $ 57 млн.

Напомним, что российский теннисист Даниил Медведев не смог выиграть Открытый чемпионат США по теннису. В финальном матче россиянин уступил второй ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и продолжалась 4 часа 50 минут.