Медведев: я смотрел на экран и думал — а что бы показали обо мне?

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал 19-ю победу на турнире «Большого шлем» Рафаэля Надаля, которую он добыл на US Open — 2019.
«Конечно, я поздравляю Надаля. 19 «Больших шлемов» – это просто невероятно, возмутительно.
Хочу поздравить его и его команду, вы потрясающе поработали. Рафаэль так играет, что даже смешно. Это было очень тяжело. И я смотрел на экран, там показывали первый «Шлем» Надаля, второй, 19-й. И я подумал: «А если бы выиграл я, что бы они показали?».
И то, что Надаль сделал для тенниса в целом. Сотни миллионов детей смотрят на него и тоже хотят играть. Это потрясающе для нашего спорта. Спасибо и ещё раз поздравляю. Этот день навсегда останется в памяти, потому что я играл на самом большом корте в мире тенниса", — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.
- 9 сентября 2019
-
07:37
-
05:31
-
05:20
-
04:56
-
04:46
-
04:39
-
04:27
-
04:09
-
00:44
- 8 сентября 2019
-
23:57
-
23:42
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
22:59
-
22:00
-
21:46
-
21:02
-
19:35
-
19:30
-
18:24
-
17:31
-
16:58
-
15:02
-
14:48
-
13:58
-
12:59
-
11:33
-
11:24
-
10:56
-
09:33
-
09:19
-
09:00
-
03:15
-
02:49