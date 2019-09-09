Медведев: я смотрел на экран и думал — а что бы показали обо мне?

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал 19-ю победу на турнире «Большого шлем» Рафаэля Надаля, которую он добыл на US Open — 2019.



«Конечно, я поздравляю Надаля. 19 «Больших шлемов» – это просто невероятно, возмутительно.



Хочу поздравить его и его команду, вы потрясающе поработали. Рафаэль так играет, что даже смешно. Это было очень тяжело. И я смотрел на экран, там показывали первый «Шлем» Надаля, второй, 19-й. И я подумал: «А если бы выиграл я, что бы они показали?».



И то, что Надаль сделал для тенниса в целом. Сотни миллионов детей смотрят на него и тоже хотят играть. Это потрясающе для нашего спорта. Спасибо и ещё раз поздравляю. Этот день навсегда останется в памяти, потому что я играл на самом большом корте в мире тенниса", — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Надаль — Медведеву: ты был достоин победы