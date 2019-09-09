Медведев: жена говорит, что мне иногда надо радоваться

Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший испанцу Рафаэля Надаля в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, рассказал, насколько сложно ему и другим молодым игрокам противостоять представителям «Большой тройки» — Надалю, сербу Новаку Джоковичу и швейцарцу Роджеру Федереру.

«Мне сложно говорить об этом. Я не хочу высказываться о всех от своего имени. Лучше вам, журналистам, экспертам, рассуждать о подобном. Могу лишь заверить, что мы все сражаемся за выход на ведущие позиции. Но это очень нелегко, потому что ребята из топ-3 показывают отличный теннис. Не знаю, что ещё сказать. Они просто невероятны. Обыграть их очень сложно. Сложно даже сет у них выиграть. Даже гейм взять нелегко. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы иногда всё же побеждать их.

Этот US Open стаа невероятным опытом для меня. Моя жена говорит, что мне иногда надо радоваться, потому что я очень самокритичен. Например, сегодня я не рад поражению, но стоит отдать себе должное за эти две недели. Они получились изумительными.

Перед этим турниром моим лучшим результатом был четвёртый круг на «Шлемах». У меня были проблемы физического плана. Иногда я играл не так хорошо, как хотелось бы. Но я сумел добраться до финала. Я смог оказать большое сопротивление одному из лучших игроков в истории нашего вида спорта. Стоит отдать себе должное. Надеюсь, благодаря всем этим вещам я вырос. Но нужно продолжать работать и становиться лучше.

Большое значение имела тактика. Как в Цинциннати, так и здесь. В игре с Новаком я видел, что он убивает мою вторую подачу, поэтому мне обязательно нужно было подавать первую. Сегодня было то же самое. В первых двух сетах я был близок, но Рафа был настоящим зверем. У него были ответы на все мои действия. Я старался найти нечто новое: иногда выходил к сетке, выполнял укороченные, резаные. Я всё перепробовал. Игроки из «Большой тройки» — легенды. Они играют невероятно. В тактическом плане против них сложнее всего.

На протяжении двух сетов и до брейка в третьем я думал: «Что мне делать?». Затем я что-то нашёл. Не знаю, что это было, но я стал играть лучше. После этого матч был равным", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Медведев — о поражении в финале US Open: я и в 70 лет буду помнить этот матч