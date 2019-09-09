Барти стала первой ракеткой мира, Андрееску — пятой, Шарапова покинула топ-100

В обновлённом рейтинге WTA от 9 сентября австралийка Эшли Барти поднялась на первую строчку, чешка Каролина Плишкова — на вторую, украинка Элина Свитолина — на третью, чемпионка US Open—2019 канадка Бьянка Андрееску — на пятую, швейцарка Белинда Бенчич — на 10-ю.

Первой ракеткой России стала Екатерина Александрова. Её соотечественница Мария Шарапова выбыла из топ-100 и расположилась на 135-й позиции.

Рейтинг WTA. 9 сентября

1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501.

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.

3 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5032.

4 (1). Наоми Осака (Япония) — 4846.

5 (15). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.

6 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4803.

7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4326.

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.

9 (8). Серена Уильямс (США) — 3935.

10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

...

39 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1333.

40 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1270.

41 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1240...

48 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1064...

54 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029...

65 (63). Светлана Кузнецова (Россия) — 936...

72 (72). Анастасия Потапова (Россия) — 844…

73 (84). Анна Блинкова (Россия) — 837.

97 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630.

...

135 (87). Мария Шарапова (Россия) — 466.

Блинкова выиграла челленджер в Нью-Хэйвене в одиночном и парном разрядах