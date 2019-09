Мадридский «Реал» поздравил Надаля с победой на US Open

Футбольный клуб «Реал Мадрид» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на US Open — 2019. В финале Открытого чемпионата США Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Эта победа стала четвёртой в карьере Надаля на US Open и 19-й на турнирах «Большого шлема».



«Это идеальный спортсмен, образец. Поздравляем с великолепной победой на US Open. «Реал» гордится тем, что вы являетесь почётным членом нашего клуба», — написано в «твиттере» «Реала».



Это уже пятый сезон в карьере Рафаэля, в котором он выигрывает минимум два турнира «Большого шлема». Ранее в 2019 году Надаль победил на любимом для себя «Ролан Гарросе».

Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).