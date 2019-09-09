Россиянка Савиных вышла в основную сетку турнира в Хиросиме
Российская теннисистка Валерия Савиных (5) пробилась в основную сетку турнира в Хиросиме (Япония). В финале квалификации она обыграла представительницу Южной Кореи Джан Су Джон (11) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа.
Валерия трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
Имя первой соперницы Валерии в основной сетке станет известно позже. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.
Россиянка Грачёва вышла в финал квалификации US Open, Савиных — проиграла
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