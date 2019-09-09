Жених не позволил олимпийской чемпионке Вонн поаплодировать Медведеву

В ходе финального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниил Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем на трибунах произошёл забавный момент. После удачного розыгрыша в исполнении уроженца Москвы ему стала аплодировать олимпийская чемпионка 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн.

Такая реакция титулованной спортсменки не понравилась её жениху, хоккеисту «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кею Суббэну. Он жестом остановил аплодисменты.

Видео доступно в «твиттере» Eurosport DE.

Пара встречается с 2018 года. В августе нынешнего года они объявили о помолвке.

Даниил Медведев потерпел поражение в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Надаль стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Медведев — о поражении в финале US Open: я и в 70 лет буду помнить этот матч