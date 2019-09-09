Медведев: зрители болели за меня как сумасшедшие

Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, после матча выразил благодарность зрителям за поддержку. В ходе турнира у уроженца Москвы возникли напряжённые отношения с публикой.

«Я был самим собой. Не горжусь плохими вещами, но я просто был собой. Я был удивлён тем, что зрители стали поддерживать меня. Я боролся за каждое очко, думаю, они это оценили. Уступая с брейком в третьем сете, я сумел выиграть гейм и почувствовал, что эти ребята хотят ещё посмотреть теннис. Они болели за меня как сумасшедшие. Я знал, что и ради них должен выложиться всем сердцем. Для себя в первую очередь, но и для них тоже. Они увидели это и оценили. Я благодарен за это.

Я думал лишь о том, как выиграть каждый следующий розыгрыш. Я не думал: «Я из России, нахожусь в США, а зрители выкрикивают моё имя. Что же мне делать?». Я так не думал. Мне было очень приятно играть в такой атмосфере. Иногда они кричали моё имя, иногда болели за Рафу. Наверное, арена столь велика, что было слышно, как люди поддерживали нас обоих. Имена всё время выкрикивали разные. Но не думаю, что одни и те же люди кричали то его имя, то моё. Это была лучшая атмосфера в моей жизни", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

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