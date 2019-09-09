Медведев — о своей игре: не думаю, что это русский стиль

Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, ответил на вопрос о том, считает ли он стиль своей игры «русским».
«Не думаю, что это русский стиль. Когда я был юниором, это был более русский стиль. Я говорю о теннисе, не о жизни. Много раз мне приходилось нелегко, и я сдавался. Думал: „Это слишком тяжело“. Но я изменился, особенно в ATP-туре. Он отличается от соревнований другого уровня. Ты каждый день меняешься. Перед финалом я говорил, что буду бороться за каждый мяч, даже если счёт будет 6:0 6:0, 5:0 и 40:0 в пользу соперника. Я бы постарался выиграть хотя бы одно очко для себя. В итоге я сделал всё, что мог.
Я 17 лет играю в теннис, у меня было много больших матчей, но не настолько больших, конечно. Я был готов к таким моментам и старался победить. В пятом сете речь шла не о страхе или потере концентрации. На корте были два игрока, сражающиеся друг с другом.
Я всегда говорил, что теннис трудный вид спорта, потому что есть только ты и твой соперник. Команды с тобой рядом нет. Никого рядом нет. Мы просто боролись. Сегодня он был лучше. Стоит это признать. Я ни о чём не жалею", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
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