Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев рассказал о беседе с Надалем после финала US Open

Медведев рассказал о беседе с Надалем после финала US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 рассказал о беседе с соперником после игры.

«Всего не помню. Я поздравил его. Он сказал, что поздравляет меня с этой неделей и что я прекрасный игрок. Я ему сказал то же самое.

Затем я сказал, что, по моему мнению, у них потрясающая конкуренция в «Большой тройке». Я пожелал ему удачи в борьбе за первое место среди них. Я действительно думаю, что у них великолепное противостояние. Следить за ним очень интересно", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

В «Большую тройку» помимо Надаля включают серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера. По итогам Открытого чемпионата США Даниил впервые в карьере поднялся на четвёртую строчку рейтинга ATP.

Жених не позволил олимпийской чемпионке Вонн поаплодировать Медведеву. Видео
Медведев: зрители болели за меня как сумасшедшие
Медведев — о поражении в финале US Open: я и в 70 лет буду помнить этот матч
Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец!
В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент