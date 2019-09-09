Медведев рассказал о беседе с Надалем после финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 рассказал о беседе с соперником после игры.
«Всего не помню. Я поздравил его. Он сказал, что поздравляет меня с этой неделей и что я прекрасный игрок. Я ему сказал то же самое.
Затем я сказал, что, по моему мнению, у них потрясающая конкуренция в «Большой тройке». Я пожелал ему удачи в борьбе за первое место среди них. Я действительно думаю, что у них великолепное противостояние. Следить за ним очень интересно", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В «Большую тройку» помимо Надаля включают серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера. По итогам Открытого чемпионата США Даниил впервые в карьере поднялся на четвёртую строчку рейтинга ATP.
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