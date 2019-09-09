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Россиянка Самсонова проиграла в первом круге турнира в Хиросиме

Россиянка Самсонова проиграла в первом круге турнира в Хиросиме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться во второй круг турнира в Хиросиме (Япония), проиграв представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Самсонова трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Флипкенс поспорит с одной из соотечественниц — либо с Элисон Ван Эйтванк (3), либо с Исалин Бонавентюр.

Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

Хиросима. 1-й круг
09 сентября 2019, понедельник. 09:20 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
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