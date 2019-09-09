Россиянка Самсонова проиграла в первом круге турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться во второй круг турнира в Хиросиме (Япония), проиграв представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
Самсонова трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Флипкенс поспорит с одной из соотечественниц — либо с Элисон Ван Эйтванк (3), либо с Исалин Бонавентюр.
Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.
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