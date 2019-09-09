Надаль: Медведев сражался по-чемпионски, у него великое будущее

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал завоевание 19-й победы на турнирах «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США он обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.



«Последние три часа матча были очень и очень интенсивными. Было очень тяжело физически и психологически. Публика была невероятной, как и обычно. В комплексе все эти нюансы сделали мою победу ещё более особенной.



Нельзя не отметить Даниила, который тоже приложил руку к особенности момента. То, как он боролся, то как он играл… это чемпионский стиль, чемпионский путь. Великолепно, ему всего 23 года. Этот год в его исполнении очень впечатляет, у него великое будущее. Медведев может выиграть один, а может и много мэйджоров.



Посмотрим. В этой жизни сложно предсказать будущее, но его карьера выглядит очень перспективно», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!