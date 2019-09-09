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Надаль: Медведев сражался по-чемпионски, у него великое будущее

Надаль: Медведев сражался по-чемпионски, у него великое будущее
Теннис / US Open 2019 0

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал завоевание 19-й победы на турнирах «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США он обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

«Последние три часа матча были очень и очень интенсивными. Было очень тяжело физически и психологически. Публика была невероятной, как и обычно. В комплексе все эти нюансы сделали мою победу ещё более особенной.

Нельзя не отметить Даниила, который тоже приложил руку к особенности момента. То, как он боролся, то как он играл… это чемпионский стиль, чемпионский путь. Великолепно, ему всего 23 года. Этот год в его исполнении очень впечатляет, у него великое будущее. Медведев может выиграть один, а может и много мэйджоров.

Посмотрим. В этой жизни сложно предсказать будущее, но его карьера выглядит очень перспективно», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.

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