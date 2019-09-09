Надаль: Медведев сражался по-чемпионски, у него великое будущее

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал завоевание 19-й победы на турнирах «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США он обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
«Последние три часа матча были очень и очень интенсивными. Было очень тяжело физически и психологически. Публика была невероятной, как и обычно. В комплексе все эти нюансы сделали мою победу ещё более особенной.
Нельзя не отметить Даниила, который тоже приложил руку к особенности момента. То, как он боролся, то как он играл… это чемпионский стиль, чемпионский путь. Великолепно, ему всего 23 года. Этот год в его исполнении очень впечатляет, у него великое будущее. Медведев может выиграть один, а может и много мэйджоров.
Посмотрим. В этой жизни сложно предсказать будущее, но его карьера выглядит очень перспективно», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.
- 9 сентября 2019
-
11:51
-
11:43
-
11:32
-
11:16
-
10:51
-
10:32
-
10:06
-
09:37
-
09:16
-
09:15
-
09:03
-
09:00
-
08:56
-
08:49
-
08:43
-
08:25
-
08:14
-
07:37
-
05:31
-
05:20
-
04:56
-
04:46
-
04:39
-
04:27
-
04:09
-
00:44
- 8 сентября 2019
-
23:57
-
23:42
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
22:59
-
22:00
-
21:46
-
21:02