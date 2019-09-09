«Мне лень писать сообщения». Кирьос ждёт предложений для выступления в паре
Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что находится в поиске партнёра для выступления в паре на турнире в Чжухае (Китай). Соревнования с призовым фондом $ 1 млн пройдут с 23 по 29 сентября.
«Кто-нибудь хочет сыграть со мной в паре в Чжухае? Мне лень отправлять сообщения, так что напишите мне в „Твиттере“. Кэмерон Норри подвёл меня, так что я ищу партнёра», — написал Кирьос в своём «твиттере».
В Чжухае Ник также сыграет в одиночном разряде.
На прошедшем Открытом чемпионате США уроженец Канберры дошёл до третьего круга, где проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 3:6. В нынешнем сезоне Кирьос выиграл турниры в Акапулько (Мексика) и Вашингтоне (США). В рейтинге ATP он занимает 27-ю строчку.
Источник: у Берреттини роман с бывшей девушкой Кирьоса
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