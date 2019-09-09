Янчук: Медведев и Надаль держали в напряжении весь мир

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США от испанца Рафаэля Надаля со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

«Медведеву нужно отдать должное, после двух проигранных сетов он смог взять следующие два. Даниил не бросил играть, боролся до конца. Надаль более темповой и быстрый. Медведев же предпочитал играть сзади, немного злоупотреблял укороченными ударами. С Надалем они не проходят. Может, в некоторых атаках не хватало остроты.

А в общем, финал удался. Теннисисты держали в напряжении весь мир. Для Медведева это большой шаг вперёд. Если он будет совершенствовать какие-то относительно слабые стороны, то будет вероятным кандидатом и на другие «Большие шлемы». Медведеву нужно не злоупотреблять укороченными передачами и прибавить темп в игре. Но матч был равным, Даниил здорово сыграл для такого дебюта», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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