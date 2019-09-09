Сафин — о работе комментатором на финале US Open: я не хочу извиняться

Бывшая первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США 2000 года Марат Сафин поделился впечатлениями от работы комментатором на финале US Open 2019, в котором встретились россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Уроженец Москвы проиграл со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
«Я пытался сделать как умею, как мог. Если что-то не совпадало по цензуре или были какие-то недочёты, прошу не судить меня строго и простить. Я не хочу извиняться, но вроде получилось нормально. Спасибо, что кто-то понял и оценил, фидбек нормальный, положительного больше, чем негатива. Когда ты профессиональный комментатор, то воспринимаешь всё чуть-чуть по-другому, а я работал не только как комментатор, но и как болельщик. Понятно, что у всех восприятие разное, но я, опять же, не хочу оправдываться. Я такой, какой я есть.
На корте голова отключается, и ты практически ни о чём не думаешь, а в кабинке переживаешь, болеешь, анализируешь. Тяжело держать эмоции. Что касается игры, видно, где Медведеву нужно добавить, что подтянуть, но он молодец. У него большое будущее. У Рафаэля Надаля больше опыта, из-за этого Даниил и проиграл, хотя мог бы выиграть, всё было у него в руках. Ничего страшного, большие победы ещё будут.
Думаю, что Надаль был удивлён, что молодой парень так хорошо играл против него. В какой-то момент давление на испанца возросло, так как он фаворит. Когда против тебя выходить молодой парень, который не хочет сдаваться и бьётся, это, конечно, поддавливает на ветеранов и сказывается на психологии.
Медведеву нужно подтянуть буквально пару моментов, и, думаю, в следующем году он будет готов возглавить рейтинг. Уверен, что и конец этого года у него будет продуктивным», — цитирует Сафина Sport24.
Медведев в рейтинге ATP поднялся на четвёртую строчку.
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