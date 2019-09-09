Медведев — о финале US Open: сегодня меня запомнили

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале US Open от испанца Рафаэля Надаля со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

«Надеюсь, что матч был грандиозным. Надеюсь, что он понравился зрителям. Пять часов сумасшедшего матча. Надеюсь, хватило трансляции у всех. Говоря про себя, естественно, я в любом случае всегда недоволен, когда проигрываю, и это не исключение. Я конкретно результатом недоволен, но я могу гордиться собой. Я отдал всё, что у меня было. Я боролся до последнего очка. К сожалению, не сложилось, но я играл против одного из величайших теннисистов в истории. Думаю, сегодня меня запомнили.



Когда он брейканул меня в третьем сете, я уже думал, что буду говорить в своей речи финалиста через 20 минут. Я сразу откинул эти мысли и знал, что нужно бороться за каждый мяч, старался оказать на него давление, потому что в любом случае сложно в финале „Большого шлема“ завершить матч. Это и случилось — он стал чуть больше ошибаться. Я поймал уверенность, стал выполнять удары, которые до этого не выполнял, которые до этого не проходили. Матч полностью изменился. Жаль, что изменился не до конца.



Эмоций было, естественно, много. Начиная с того, что в третьем сете я про себя думал: „Как так? Я финал турнира “Большого шлема» сейчас в трёх сетах проиграю?" Пусть я и боролся. Потом я думал только о зрителях, которые неистово поддерживали меня и давали мне сумасшедшую энергию, чтобы вернуться в матч. В какие-то моменты были мысли о победе над Рафой с 0:2. Потом он вырвался вперёд в пятом сете и были мысли, что я опять в роли проигравшего, боролся тут ни за чем пять часов. Потом брейк-пойнт был в последнем гейме… Мыслей было много, они были разные. Итог таков, что результатом недоволен, но могу гордиться собой», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

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