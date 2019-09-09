Медведев: собираюсь ехать в Питер в любом случае

Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в финале US Open представителю Испании Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, рассказал, как физически смог выдержать столь долгий поединок.
«Наверное, это адреналин. В принципе ничего не болело. Перед матчем на всякий случай выпил обезболивающее. Во время матча ничего не чувствовал. Даже пару раз казалось, что Рафа устал больше меня. Сейчас уже стоять тяжело», — сказал Медведев в интервью Eurosport.
Даниил также ответил на вопрос о своих ближайших планах.
«Мы не успели обсудить с командой, какие у нас планы, но я собираюсь ехать в Питер в любом случае, обожаю этот турнир. Но календарь на конец сезона — с учётом того, что я попал на Итоговый турнир в Лондоне, — надо будет пересмотреть. Надо сделать так, чтобы я был в лучших кондициях на всех турнирах, в которых приму участие», — отметил россиянин.
Видео доступно на «Чемпионате».
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