Медведев ответил на вопрос, почему он так часто выходит из себя

Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в финале US Open представителю Испании Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, ответил на ряд вопросов болельщиков. В частности, уроженец Москвы рассказал, есть ли у него домашние животные.



«Домашних животных нет. Будет собака. Не знаю когда, но будет. Нравятся далматинцы», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

На вопрос о том, какие виды спорта ему интересны помимо тенниса Даниил сказал: «Футбол больше всего интересен, а так люблю все виды спорта и смотреть по телевизору, и играть во всякие фэнтези-лиги».

Россиянин также отметил кулинарные способности своей жены: «Она готовит лучше меня раз в 70. Это я преуменьшил. Как бы просто не звучало, но пасту готовит сумасшедшую».



Одна из болельщиц спросила, почему Медведев так часто выходит из себя. Он отреагировал так: «Сам не знаю. Нет, серьёзно. Но работаю сильно над этим и в принципе стал намного реже выходить из себя. Надеюсь, в какой-то момент это вообще прекратится».

Видео доступно на «Чемпионате».

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