Футболист Пике отметил прогресс Даниила Медведева

Испанский футболист «Барселоны» и один из инвесторов обновлённого Кубка Дэвиса Жерар Пике прокомментировал успех молодых теннисистов в последние несколько сезонов.
«Молодые игроки очень сильны в последнее время. В частности Даниил Медведев. Каждый из них уже готов обыгрывать Надаля, Федерера и Джоковича. Тот же Маттео Берреттини показывает отличный теннис. Я видел его матч с Гаэлем Монфисом на Открытом чемпионате США, и он был хорош.
Представьте, если в финале Кубка Дэвиса сойдутся сборные Испании и Италии. Битва Надаля и Берреттини будет очень крутой. Каждый фанат получит удовольствие от такого матча. К слову, я уверен, что Италия отлично выступит на Кубке Дэвиса», — приводит слова Пике AS.
В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
- 9 сентября 2019
-
15:27
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:06
-
13:56
-
13:16
-
12:33
-
11:51
-
11:43
-
11:32
-
11:16
-
10:51
-
10:32
-
10:06
-
09:37
-
09:16
-
09:15
-
09:03
-
09:00
-
08:56
-
08:49
-
08:43
-
08:25
-
08:14
-
07:37
-
05:31
-
05:20
-
04:56
-
04:46
-
04:39
-
04:27
-
04:09
-
00:44
- 8 сентября 2019
-
23:57