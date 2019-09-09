Футболист Пике отметил прогресс Даниила Медведева

Испанский футболист «Барселоны» и один из инвесторов обновлённого Кубка Дэвиса Жерар Пике прокомментировал успех молодых теннисистов в последние несколько сезонов.



«Молодые игроки очень сильны в последнее время. В частности Даниил Медведев. Каждый из них уже готов обыгрывать Надаля, Федерера и Джоковича. Тот же Маттео Берреттини показывает отличный теннис. Я видел его матч с Гаэлем Монфисом на Открытом чемпионате США, и он был хорош.



Представьте, если в финале Кубка Дэвиса сойдутся сборные Испании и Италии. Битва Надаля и Берреттини будет очень крутой. Каждый фанат получит удовольствие от такого матча. К слову, я уверен, что Италия отлично выступит на Кубке Дэвиса», — приводит слова Пике AS.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

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