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Вонн, которой жених запретил хлопать Медведеву, похвалила Даниила в «Твиттере»

Вонн, которой жених запретил хлопать Медведеву, похвалила Даниила в «Твиттере»
Теннис / US Open 2019 0

Олимпийская чемпионка 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн поделилась впечатлениями от финала мужского US Open, в котором россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

«Невероятный мужской финал! Поздравляю Рафаэля Надаля с ещё одним титулом на турнире „Большого шлема“! Снимаю шляпу перед Даниилом Медведевым за борьбу до последнего очка. Оба играли невероятно.

Я болела за Медведева, потому что он выкладывался по полной. Мне иногда нравится болеть за того, кого не считают фаворитом. Однако я всегда была фанаткой Рафы», — написала Вонн в своём «твиттере».

Во время матча Вонн стала хлопать Медведеву, но её жених — хоккеист Пи Кей Суббэну — жестом остановил аплодисменты.

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