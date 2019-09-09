Надаль рассказал, как справился с игровым спадом в финале US Open

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что не думал о поражении на старте пятой партии финала US Open. Его соперник Даниил Медведев после матча заявил, что, проигрывая с брейком в третьей партии, уже думал о послематчевой речи. Тем не менее россиянин сумел вернуться в игру, выиграть две партии и даже имел двойной брейк-пойнт на старте решающего сета.



«Думал ли я о поражении? Конечно, уступив две партии кряду и имея серьёзные проблемы на подаче в решающем сете, ты думаешь о том, что появились серьёзные проблемы. Тем не менее я пытался всячески отогнать от себя подобные мысли. Я всегда верю в то, что у меня появятся шансы. Рано или поздно.



Когда я повёл с брейком в третьей партии, то провёл плохой гейм на своей подаче. Я понимал это. Казалось, всё под контролем, но потом всё пошло не так. Хорошо, что в итоге я сумел выпутаться из непростой ситуации», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.



Напомним, сегодняшний успех испанца на турнирах «Большого шлема» стал 19-м в карьере. Самым титулованным теннисистом в истории является 38-летний Роджер Федерер — у швейцарца 20 трофеев на мэйджорах.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Медведев рассказал о беседе с Надалем после финала US Open