Надаль рассказал, как справился с игровым спадом в финале US Open

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что не думал о поражении на старте пятой партии финала US Open. Его соперник Даниил Медведев после матча заявил, что, проигрывая с брейком в третьей партии, уже думал о послематчевой речи. Тем не менее россиянин сумел вернуться в игру, выиграть две партии и даже имел двойной брейк-пойнт на старте решающего сета.
«Думал ли я о поражении? Конечно, уступив две партии кряду и имея серьёзные проблемы на подаче в решающем сете, ты думаешь о том, что появились серьёзные проблемы. Тем не менее я пытался всячески отогнать от себя подобные мысли. Я всегда верю в то, что у меня появятся шансы. Рано или поздно.
Когда я повёл с брейком в третьей партии, то провёл плохой гейм на своей подаче. Я понимал это. Казалось, всё под контролем, но потом всё пошло не так. Хорошо, что в итоге я сумел выпутаться из непростой ситуации», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.
Напомним, сегодняшний успех испанца на турнирах «Большого шлема» стал 19-м в карьере. Самым титулованным теннисистом в истории является 38-летний Роджер Федерер — у швейцарца 20 трофеев на мэйджорах.
- 9 сентября 2019
-
16:34
-
16:25
-
16:22
-
16:05
-
16:04
-
15:49
-
15:48
-
15:27
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:06
-
13:56
-
13:16
-
12:33
-
11:51
-
11:43
-
11:32
-
11:16
-
10:51
-
10:32
-
10:06
-
09:37
-
09:16
-
09:15
-
09:03
-
09:00
-
08:56
-
08:49
-
08:43
-
08:25
-
08:14
-
07:37
-
05:31
-
05:20