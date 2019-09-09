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Надаль: преимущество в опыте? Ничего, что мне 33, а Медведеву 23?

Надаль: преимущество в опыте? Ничего, что мне 33, а Медведеву 23?
Теннис / US Open 2019 0

Испанец Рафаэль Надаль считает, что преимущество в опыте над Даниилом Медведевым сыграло не решающую роль в финале Открытого чемпионата США.

«Преимущество? Мне же 33 года, а не 23. Сложно говорить о каком-либо преимуществе, когда тебе 33.

Впрочем, в некоторые моменты матча психологически, возможно, я был сильнее. Когда у тебя в игре наступает спад, ты всегда можешь понять за счёт опыта, что в пятом сете всё может измениться. Даже если ты проигрываешь сейчас, в третьем и четвёртом», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.

Напомним, испанец завоевал 19-ю победу на турнирах «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США он в пяти партиях обыграл россиянина Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

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