Надаль: преимущество в опыте? Ничего, что мне 33, а Медведеву 23?

Испанец Рафаэль Надаль считает, что преимущество в опыте над Даниилом Медведевым сыграло не решающую роль в финале Открытого чемпионата США.



«Преимущество? Мне же 33 года, а не 23. Сложно говорить о каком-либо преимуществе, когда тебе 33.



Впрочем, в некоторые моменты матча психологически, возможно, я был сильнее. Когда у тебя в игре наступает спад, ты всегда можешь понять за счёт опыта, что в пятом сете всё может измениться. Даже если ты проигрываешь сейчас, в третьем и четвёртом», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.



Напомним, испанец завоевал 19-ю победу на турнирах «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США он в пяти партиях обыграл россиянина Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Медведев: в 33 года я смогу бегать и бороться, как Надаль