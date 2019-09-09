Надаль: преимущество в опыте? Ничего, что мне 33, а Медведеву 23?
Испанец Рафаэль Надаль считает, что преимущество в опыте над Даниилом Медведевым сыграло не решающую роль в финале Открытого чемпионата США.
«Преимущество? Мне же 33 года, а не 23. Сложно говорить о каком-либо преимуществе, когда тебе 33.
Впрочем, в некоторые моменты матча психологически, возможно, я был сильнее. Когда у тебя в игре наступает спад, ты всегда можешь понять за счёт опыта, что в пятом сете всё может измениться. Даже если ты проигрываешь сейчас, в третьем и четвёртом», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.
Напомним, испанец завоевал 19-ю победу на турнирах «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США он в пяти партиях обыграл россиянина Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец!
В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!
Медведев: в 33 года я смогу бегать и бороться, как Надаль
Надаль: Медведев сражался по-чемпионски, у него великое будущее
- 9 сентября 2019
-
17:09
-
17:00
-
16:34
-
16:25
-
16:22
-
16:05
-
16:04
-
15:49
-
15:48
-
15:27
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:06
-
13:56
-
13:16
-
12:33
-
11:51
-
11:43
-
11:32
-
11:16
-
10:51
-
10:32
-
10:06
-
09:37
-
09:16
-
09:15
-
09:03
-
09:00
-
08:56
-
08:49
-
08:43
-
08:25
-
08:14
-
07:37
Партнерский контент