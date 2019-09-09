Бывшая 13-я ракетка мира с Украины возобновил тренировки после годичной паузы
Украинский теннисист Александр Долгополов вернулся на теннисный корт после затяжного восстановления от травмы руки. В своём «инстаграме» 30-летний теннисист опубликовал фото с корта, подписав его «Ну что, начнём?».
Фото доступно в «инстаграме» Александра Долголова.
Напомним, свой последний официальный матч Долгополов провёл в мае прошлого года, уступив в первом круге римского «Мастерса» Новаку Джоковичу. Всего в 2018 году украинец провёл 10 матчей, из которых выиграл лишь пять.
Напомним, лучшим результатом Долгополова в рейтинге АТР является 13-я строчка, которую он занимал в январе 2012 года. В его активе выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2017 и три титула, завоёванных на турнирах категории АТР.
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