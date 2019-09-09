Джокович — Медведеву: ты должен гордиться собой, тебя ждут великие дела

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович высоко оценил финальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграли испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев. В пятисетовом матче победу одержал испанский теннисист.
«Поздравляю Рафу с написанием очередной страницы в истории нашего вида спорта. Ты продемонстрировал удивительный боевой дух.
В то же время поздравляю Даниила с его невероятным выступлением на хардовом отрезке сезона. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Спасибо за великолепный матч», — написал Джокович у себя в «твиттере».
Напомним, для испанца этот успех стал 19-м на турнирах «Большого шлема» в профессиональной карьере. Самым титулованным теннисистом в истории является Роджер Федерер — у швейцарца 20 крупнейших трофеев. Джокович побеждал на мэйджорах 16 раз.
- 9 сентября 2019
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