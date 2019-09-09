Финалист Уимблдона-2018 Андерсон не выйдет на корт в этом сезоне
Представитель ЮАР Кевин Андерсон заявил, что берёт паузу и больше не сыграет в 2019 году.
«Этот год оказался трудным для меня. Я посоветовался с командой, с врачами и решил, что лучшим вариантом будет отдых до конца сезона. Это позволит мне быстрее восстановиться», – сообщил Андерсон в «Твиттере».
Ранее 33-летний южноафриканец, являющийся финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2017 и Уимблдона-2018) испытывал проблемы с коленом. По этой причине он пропустил «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, а также Открытый чемпионат США. На текущий момент Андерсон занимает 18-е место в рейтинге ATP.
Всего в активе Андерсона шесть выигранных турниров ATP, включая победу на соревнованиях в Пуне (Индия) в январе 2019 года.
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