Андрееску высмеяла сдержанные эмоции мамы в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая стала победительницей Открытого чемпионата США, поделилась в «Твиттере» забавным видео. Когда спортсменка выиграла первый сет, операторы показали реакцию её мамы. На удивление, женщина вела себя очень сдержанно.

«Это на самом деле весело. Я никогда не буду такой крутой, как мама», — написала Андрееску в «Твиттере».

Андрееску стала первым представителем Канады, кто смог выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. На взрослом уровне Бьянка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос» — 2019.

В обновлённом рейтинге WTA Андрееску поднялась на рекордное для себя пятое место.

Видео доступно на странице Андрееску в «Твиттере».