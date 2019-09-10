Камельзон: Медведев уникально просчитывает свои действия на корте

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высоко оценил текущую форму теннисиста Даниила Медведева. Ранее уроженец Москвы в финале US Open проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

«Медведев играет с большим умом. Он в свою игру вкладывает разум, а не только физику, планка которой сегодня в мужском теннисе задрана очень высоко. И в таком жёстком графике нынешнее поколение 22–25-летних парней вытворяет на корте невероятное, хотя я иногда не понимаю, как они вообще ходят по нему и восстанавливаются. Половина из них вообще сейчас перебинтована с ног до головы. И тем не менее справляются.

Даниил чётко знает, что ему надо делать. Уникально просчитывает свои действия. Где-то приспускает дыхание, чуть расслабляется, чтобы восстановиться, а в нужный момент включает свой максимум. И берет своё, даже проигрывая 0:40 и допуская двойные ошибки. У него уникальные подачи, которыми он просто уничтожает соперников. А его вторая подача? Это ведь Медведев ввёл новый стиль игры, когда бьёт вторую подачу сильнее первой. Такая уникальность Даниила даёт возможность думать, что в России появился игрок номер один, которым можно гордиться. А с учётом того, что помимо Медведева у нас уже заявили о себе молодые Карен Хачанов и Андрей Рублёв, можно с оптимизмом смотреть на отечественный мужской теннис. В том числе и на перспективы сборной России на ближайшем Кубке Дэвиса", — цитируют Камельзона «Известия».