Соболенко — Турсунову: знаю, тебе сложно работать в WTA-туре, но спасибо большое

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на Открытом чемпионате США в женском парном разряде поблагодарила за работу своего тренера Дмитрия Турсунова. Ранее стороны объявили о прекращении сотрудничества, но, скорее всего, уроженка Минска не будет менять наставника.
На US Open в парном разряде Соболенко выступала с бельгийкой Элисе Мертенс. В финале они обыграли дуэт Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) со счётом 7:5, 7:5.
«Тренер, спасибо большое за фантастические эмоции этих двух недель. Правда, спасибо за год, который ты проработал со мной. Знаю, было трудно. Тебе сложно работать в WTA-туре. Да-да. Но это твоя награда», — цитирует Соболенко пресс-служба US Open.
Мертенс и Соболенко впервые выиграли турнир «Большого шлема» в женском парном разряде.
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