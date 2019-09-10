Россиянка Флинк победила на старте турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Варвара Флинк вышла во второй круг турнира в Хиросиме (Япония), обыграв представительницу Словакии Кристину Кучову со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Варвара дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 11 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Флинк поспорит либо с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, посеянной под седьмым номером, либо с румынкой Сораной Кырстей.

Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

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