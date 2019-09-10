Бажин: любой устаёт от регулярных тренировок. Исключение — Серена Уильямс

Бывший тренер Серены Уильямс и Наоми Осаки Саша Бажин рассказал о нюансах работы теннисиста и его наставника.



«Скука — это проблема, которая появляется практически у каждого работника той или иной сферы. Даже элитным теннисистам, таким как Осака, Возняцки или Азаренко, иногда бывает скучно.



Это неизбежно, когда вы снова и снова проделываете одно и то же, будь то на тренировочном корте или в офисе. Ваш разум устаёт от повторений, и вы можете почувствовать, как ваша энергия и энтузиазм истощаются.



Исключения? Есть одно — Серена Уильямс. Она может делать одно и то же изо дня в день и абсолютно не напрягаться по этому поводу. Эта девушка — машина», — цитирует Бажина Tennis World USA.