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Бажин: любой устаёт от регулярных тренировок. Исключение — Серена Уильямс

Бажин: любой устаёт от регулярных тренировок. Исключение — Серена Уильямс
Теннис / WTA 0

Бывший тренер Серены Уильямс и Наоми Осаки Саша Бажин рассказал о нюансах работы теннисиста и его наставника.

«Скука — это проблема, которая появляется практически у каждого работника той или иной сферы. Даже элитным теннисистам, таким как Осака, Возняцки или Азаренко, иногда бывает скучно.

Это неизбежно, когда вы снова и снова проделываете одно и то же, будь то на тренировочном корте или в офисе. Ваш разум устаёт от повторений, и вы можете почувствовать, как ваша энергия и энтузиазм истощаются.

Исключения? Есть одно — Серена Уильямс. Она может делать одно и то же изо дня в день и абсолютно не напрягаться по этому поводу. Эта девушка — машина», — цитирует Бажина Tennis World USA.

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