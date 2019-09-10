Бажин: любой устаёт от регулярных тренировок. Исключение — Серена Уильямс
Бывший тренер Серены Уильямс и Наоми Осаки Саша Бажин рассказал о нюансах работы теннисиста и его наставника.
«Скука — это проблема, которая появляется практически у каждого работника той или иной сферы. Даже элитным теннисистам, таким как Осака, Возняцки или Азаренко, иногда бывает скучно.
Это неизбежно, когда вы снова и снова проделываете одно и то же, будь то на тренировочном корте или в офисе. Ваш разум устаёт от повторений, и вы можете почувствовать, как ваша энергия и энтузиазм истощаются.
Исключения? Есть одно — Серена Уильямс. Она может делать одно и то же изо дня в день и абсолютно не напрягаться по этому поводу. Эта девушка — машина», — цитирует Бажина Tennis World USA.
- 10 сентября 2019
-
10:27
-
10:20
-
10:07
-
09:54
-
09:32
-
09:24
-
09:11
-
08:48
-
08:17
-
02:40
-
00:51
-
00:40
- 9 сентября 2019
-
22:59
-
22:23
-
21:57
-
21:44
-
20:48
-
19:56
-
19:31
-
18:57
-
18:45
-
17:09
-
17:00
-
16:34
-
16:25
-
16:22
-
16:05
-
16:04
-
15:49
-
15:48
-
15:27
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:06
Партнерский контент