Потапова в Хиросиме проиграла 163-й ракетке мире, совершив 15 двойных ошибок

Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под четвёртым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Австралии Зои Хивз, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 51 минуту.

Анастасия, занимающая 72-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 15 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, располагающейся на 163-й позиции в рейтинге, 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал Хивз поспорит с победительницей матча Мисаки Дои (Япония) — Дзюнри Намигата (Япония, Q).

Россиянка Валерия Савиных (Q) проиграла немке Лауре Зигемунд (8) — 4:6, 1:6.