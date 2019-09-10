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Потапова в Хиросиме проиграла 163-й ракетке мире, совершив 15 двойных ошибок

Потапова в Хиросиме проиграла 163-й ракетке мире, совершив 15 двойных ошибок
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под четвёртым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Австралии Зои Хивз, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 51 минуту.

Анастасия, занимающая 72-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 15 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, располагающейся на 163-й позиции в рейтинге, 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал Хивз поспорит с победительницей матча Мисаки Дои (Япония) — Дзюнри Намигата (Япония, Q).

Россиянка Валерия Савиных (Q) проиграла немке Лауре Зигемунд (8) — 4:6, 1:6.

Хиросима. 1-й круг
10 сентября 2019, вторник. 07:20 МСК
Зои Хивз
163
Австралия
Зои Хивз
З. Хивз
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
6 4 		6 6
7 7 		4 4
         
Анастасия Потапова
72
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Хиросима. 1-й круг
10 сентября 2019, вторник. 07:10 МСК
Лаура Зигемунд
84
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
4 		1  
         
Валерия Савиных
170
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
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