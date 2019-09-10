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Надаль рассказал, почему расплакался после матча с Медведевым

Надаль рассказал, почему расплакался после матча с Медведевым
Теннис / US Open 2019 0

Испанец Рафаэль Надаль объяснил свои слёзы во время церемонии награждения после финального матча Открытого чемпионата США.

«Последние три часа матча были очень и очень тяжёлыми. Было непросто как умственно, так и в плане физики. Когда после игры показали видео со всеми моими предыдущими победами на центральном корте, а люди стали меня поддерживать… Этот момент был просто незабываем.

О чём я думал? О том, что мы стареем. Впрочем, это даже хорошо. Я увидел всё, через что прошёл за свою карьеру. При этом я всё ещё в теннисе, ещё и побеждать продолжаю. Эмоции вырвались наружу, в голове появились различные воспоминания.

Думаю, так бывает часто, когда вам показывают достижения, а вы понимаете, через что прошли ради этого», — цитирует Надаля AS.

Напомним, в финальном матче испанец обыграл первую ракетку России Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

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