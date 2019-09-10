Барти первой в сезоне квалифицировалась на Итоговый турнир

Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате, который пройдёт в Шэньчжэне.



В активе 23-летней теннисистки 5476 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Другими претендентками на поездку в Китай являются румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску, американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака и Белинда Бенчич из Швейцарии.



«Это было моей целью с самого начала сезона. Горжусь той работой, которую проделала моя команда и я для достижения такого результата. Быть в числе восьми лучших теннисисток сезона — большая честь для меня», — цитирует теннисистку официальный сайт WTA.

Барти претендует и на игру в парном разряде WTA Finals. Её дуэт с Викторией Азаренко из Беларуси в настоящее время располагается в 21 очке от путёвки в Шэньчжэнь.

Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает 10-ю позицию и пока может рассчитывать лишь на роль запасной. От Белинды Бенчич она отстаёт на 151 очко.

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