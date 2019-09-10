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Беккер предположил, что Медведев выиграет турнир «Большого шлема» в 2020 году

Беккер предположил, что Медведев выиграет турнир «Большого шлема» в 2020 году
Теннис / Большой шлем 0

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер предположил, что россиянину Даниилу Медведеву по силам выиграть свой первый мэйджор в следующем году. В финале US Open 2019 уроженец Москвы проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

«Молодой россиянин был уверен в себе и играл с Надалем на равных. Я всегда считал Медведева особенно талантливым игроком. Просто поразительно, как он прогрессировал в ходе турнира. Если его команда останется неизменной и он будет больше концентрироваться на теннисе, а не на шумихе в СМИ, то я вижу его победителем турнира „Большого шлема“ в 2020 году. Ему нужно стать сильнее физически и сохранить своё чувство юмора», — цитирует Беккера Times of India.

В рейтинге ATP Даниил поднялся на четвёртую строчку.

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