Навратилова: Надаль — хороший парень, но на корте он превращается в хулигана

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова прокомментировала победу испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата США. Со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.



«Надаль — отличный парень вне корта, но во время игры он становится настоящим хулиганом. Он с первых же геймов запугивает соперника своей интенсивностью. Он просто накатывает на тебя с каждой атакой… Волна за волной. Фактически этого невозможно избежать», — заявила Навратилова в эфире Amazon Prime.



Напомним, успех на US Open 2019 стал для Надаля 19-м в карьере, если говорить о турнирах «Большого шлема» в принципе. Рекордсменом в истории тенниса по данному показателю является Роджер Федерер, побеждавший на мэйджорах 20 раз.

Надаль: не думаю только о победах на турнирах «Большого шлема»