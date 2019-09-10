Феррер рассказал, почему ни разу не смог обыграть Федерера

Бывший испанский теннисист Давид Феррер считает, что главным оружием Роджера Федерера является смена ритма. Феррер играл с Федерером 17 раз, однако так и не смог одержать победу.
«Смена ритма — вот самое сильное оружие Роджера в наших матчах. Он попросту не давал мне играть в свой теннис. Спросите у любого теннисиста и он ответит вам, как это сильно раздражает.
С Надалем и Джоковичем я всегда играл в своей теннис и проигрывал лишь по той причине, что они были лучше меня. С Федерером всё было иначе. Я никогда не чувствовал себя комфортно на корте. Так было раз за разом — я выходил на корт и уже знал, что произойдёт в ближайшие пару часов», — цитирует Феррера Daily Express.
Напомним, 37-летний испанец завершил карьеру весной 2019 года. 38-летний Федерер продолжает профессиональные выступления — в настоящее время он является третьей ракеткой мира.
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