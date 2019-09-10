Соболенко: в Беларуси в меня верили пару человек. Остальные считали, что я глупа
Теннисистка Арина Соболенко рассказала о старте своей карьеры в Беларуси.
«Честно говоря, в Беларуси в меня верили всего пару человек. Остальные думали, что я глупая и не смогу играть на высоком уровне. Что теперь? Теперь они все добры ко мне. Я же больше не желаю с ними общаться, ведь знаю, что они говорили тогда.
Что касается тренировок, то в детстве я ничего и не знала о мышлении на корте, комбинациях. Мне просто говорили бить по мячу, что я и делала. Видишь мяч — бей его», — цитирует Соболенко Tennis Head.
В настоящее время 20-летняя теннисистка является 13-й ракеткой мира в одиночном разряде и шестой — в парном. В минувшую субботу она в дуэте с бельгийкой Элиcе Мертенс стала чемпионкой Открытого чемпионата США.
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