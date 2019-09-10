Аршавин: игроки «Арсенала» бросились к Федереру делать селфи. Надо себя уважать
Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что его удивила реакция игроков английского клуба, когда в раздевалку команды когда-то зашёл знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер.
«Когда Федерер сюда зашёл, они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Как будто бога увидели. Надо себя уважать. Они сами в «Арсенале» играют. Меня немножко это удивило.
Сфотографировался ли с Федерером? Нет», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
На текущий момент Федерер является третьей ракеткой мира. В активе 38-летнего теннисиста 20 побед на турнирах «Большого шлема». Всего на соревнованиях в одиночном разряде Роджер завоевал 102 титула.
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