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Аршавин: игроки «Арсенала» бросились к Федереру делать селфи. Надо себя уважать

Аршавин: игроки «Арсенала» бросились к Федереру делать селфи. Надо себя уважать
Теннис / ATP 0

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что его удивила реакция игроков английского клуба, когда в раздевалку команды когда-то зашёл знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер.

«Когда Федерер сюда зашёл, они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Как будто бога увидели. Надо себя уважать. Они сами в «Арсенале» играют. Меня немножко это удивило.

Сфотографировался ли с Федерером? Нет», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

На текущий момент Федерер является третьей ракеткой мира. В активе 38-летнего теннисиста 20 побед на турнирах «Большого шлема». Всего на соревнованиях в одиночном разряде Роджер завоевал 102 титула.

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