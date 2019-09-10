Дегтярёв: думаю, мы ещё увидим Медведева в качестве победителя ТБШ

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил мнение, что российский теннисист Даниил Медведев в будущем выиграет турнир «Большого шлема».
Ранее уроженец Москвы дошёл до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
«Этим летом на федеральных каналах было много тенниса. За это стоит поблагодарить восходящую звезду российского тенниса Даниила Медведева. В ходе турнира в Цинциннати и Открытого чемпионата США он выиграл 12 матчей подряд, вышел в финал US Open, неутомимо сражался за каждое очко и оказался достойным соперником Рафаэля Надаля. В 23 года он четвёртая ракетка мира. Думаю, мы ещё увидим его в качестве победителя турнира „Большого шлема“, — цитирует Дегтярёва „Р-Спорт“.
На текущий момент Медведев является четвёртой ракеткой мира.
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